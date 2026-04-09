A Gerusalemme il Santo Sepolcro è stato riaperto ai fedeli

È stato riaperto oggi a Gerusalemme ai fedeli il Santo Sepolcro, la basilica dove per 40 giorni il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha potuto celebrare i riti pasquali ma senza la partecipazione dei fedeli a causa delle restrizioni sugli assembramenti dovute al lancio di missili iraniani. Le restrizioni sono cadute da oggi a Gerusalemme con l'entrata in vigore della tregua, tanto che il sindaco della città ha anche annunciato che si terrà la tradizionale festività del Fuoco Sacro celebrata per la Pasqua dei greco ortodossi.