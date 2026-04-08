A Gaza ucciso un reporter di Al Jazeera. «È stato colpito da un drone israeliano»
di Redazione
L'emittente del Qatar annuncia la morte di un suo giornalista, «preso di mira mentre guidava a Gaza City»
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April 8, 2026
Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso da un attacco di droni israeliani a Gaza.
Lo ha riportato l'emittente televisiva del Qatar,. Wishah «è stato preso di mira e brutalmente ucciso mentre guidava sulla strada principale di Gaza City» ha spiegato un giornalista dell'emittente da Gaza city, aggiungendo che con la sua uccisione il numero di giornalisti palestinesi uccisi da Israele dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023 è salito a 262.
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