12enne morta schiacciata da albero: 5 indagati per omicidio colposo

Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Trani con l'ipotesi di concorso in omicidio colposo in relazione alla morte di Alicia Amoruso, 12 anni, la ragazzina schiacciata l'altro ieri a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, da un albero di pino, a tronco grosso, caduto durante le forti raffiche di vento che spiravano sulla cittadina, nei pressi della scuola media 'Monterisi' frequentata dall'alunna. Si tratta di un atto dovuto in considerazione degli accertamenti tecnici irripetibili programmati, a partire dall'autopsia il cui incarico verrà conferito oggi, e alla necessità conseguente di nominare consulenti di parte. Nel fascicolo ci sono i nomi di quattro dipendenti del Comune e quello del rappresentante legale della ditta che si occupa della gestione e manutenzione del verde pubblico. Le indagini si concentrano su azioni o omissioni, sostanzialmente autonome, che possono aver causato l'evento. Intanto in via Veneziano, dove è avvenuta la tragedia, vicino alla transenna che delimita l'area sottoposta a sequestro penale, già da ieri sono stati lasciati fiori, peluche e striscioni per Alicia in cui tra le altre cose si reclama giustizia, oltre a rendere omaggio alla 12enne. Lo hanno fatto familiari, compagni di classe e semplici cittadini.