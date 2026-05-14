Xi avverte Trump: la questione di Taiwan va gestita correttamente, altrimenti la situazione può diventare pericolosa
di Redazione
Per la Cina è questo il dossier più importante. Taipei: dagli Usa sostegno chiaro e fermo alle nostre posizioni
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May 14, 2026
Nel corso dei colloqui in corso il leader cinese Xi Jinping ha sollevato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la delicata questione di Taiwan e ha sottolineato che «la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti» e che «se gestita correttamente, le relazioni tra i due Paesi possono mantenere una stabilità generale», ma «se non gestita correttamente, i due Paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa». È quanto ha riportato l'agenzia cinese Xinhua.
Da parte sua, Taipei è intervenuta sottolineando che gli Stati Uniti hanno espresso «un chiaro e fermo sostegno» a Taiwan. Lo ha dichiarato ai giornalisti la portavoce del governo di Taiwan, Michelle Lee, come riferito dai media di Taiwan. «La parte statunitense ha ripetutamente ribadito il proprio chiaro e fermo sostegno a Taiwan» ha dichiarato Lee.
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