Xi avverte Trump: la questione di Taiwan va gestita correttamente, altrimenti la situazione può diventare pericolosa

Nel corso dei colloqui in corso il leader cinese Xi Jinping ha sollevato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la delicata questione di Taiwan e ha sottolineato che «la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti» e che «se gestita correttamente, le relazioni tra i due Paesi possono mantenere una stabilità generale», ma «se non gestita correttamente, i due Paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa». È quanto ha riportato l'agenzia cinese Xinhua.

Da parte sua, Taipei è intervenuta sottolineando che gli Stati Uniti hanno espresso «un chiaro e fermo sostegno» a Taiwan. Lo ha dichiarato ai giornalisti la portavoce del governo di Taiwan, Michelle Lee, come riferito dai media di Taiwan. «La parte statunitense ha ripetutamente ribadito il proprio chiaro e fermo sostegno a Taiwan» ha dichiarato Lee.