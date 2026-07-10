Wimbledon, Sinner batte Djokovic e vola in finale

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il numero 1 al mondo, campione in carica nello slam londinese, ha battuto il serbo Novak Djokovic in tre set, col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.

«È bellissimo tornare in finale qui, un posto speciale c'è una splendida atmosfera. Novak ed io abbiano sempre avuto partite dure, oggi ho cercato di essere aggressivo e servire bene contro il miglior risponditore del circuito. Sono soddisfatto», ha detto Sinner dopo la partita. «Oggi dovevo alzare il livello e l'ho fatto, grazie al mio team. Sono contento di dove sono e di tornare in finale», ha aggiunto l'azzurro, che domenica affronterà, appunto, Alex Zverev per la difesa del titolo conquistato lo scorso anno battendo Carlos Alcaraz. Sinner ha anche scherzato rispondendo ad una domanda sui tanti big della moda presenti in tribuna, tra i quali Anna Wintour: «È stato un po' strano, un po' impressionante. Ma sono un tennista e devo mettere la palla in campo... Ci vediamo domenica».