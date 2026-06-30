Wall Street, Nasdaq chiude il suo miglior trimestre dal Covid

Il Nasdaq ha chiuso oggi il suo miglior trimestre dal 2020, sostenuto dal persistente entusiasmo degli investitori per i titoli legati all'intelligenza artificiale. Tra aprile e giugno l'indice tecnologico di Wall Street ha registrato un rialzo superiore al 21%, la migliore performance trimestrale dalla storica ripresa della primavera del 2020, successiva al crollo dei mercati provocato dalla pandemia di Covid-19.

Sulla scia del Nasdaq, anche il S&P 500 e il Dow Jones hanno archiviato il trimestre con forti guadagni, rispettivamente del 14,87% e del 12,90%. La performance dei mercati azionari statunitensi è arrivata nonostante le incertezze legate al conflitto in Medio Oriente, con gli investitori che hanno continuato a puntare soprattutto sulle società considerate protagoniste dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.