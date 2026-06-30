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Venezuela, sei giorni dopo il terremoto, trovato vivo un bambino di 3 anni

di Redazione
Il piccolo era sotto le macerie di un edificio nello stato del Guaira
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1 min di lettura
June 30, 2026
Un bambino di tre anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira, in Venezuela, dopo essere rimasto intrappolato per quasi sei giorni dopo il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il paese il 24 maggio. Lo riferisce il ministero della Comunicazione in un post su X.

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