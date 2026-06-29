Venezuela, la presidente Rodriguez: «Sono 33 gli estratti vivi nel weekend»

La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez ha dichiarato che 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana. Tra queste, due ragazzini di 11 anni, salvati separatamente dalle macerie di edifici crollati a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Tuttavia, con decine di migliaia di persone ancora disperse, le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono di ora in ora. Le agenzie umanitarie affermano che le prime 48-72 ore successive a un disastro sono cruciali per ritrovare i sopravvissuti. I familiari dei dispersi si trovano ad affrontare una quinta notte in attesa di notizie dei loro cari. Alla giornata di domenica, almeno 1.450 persone risultano ufficialmente morte in quella che Rodríguez ha definito la "catastrofe naturale più brutale" nella storia del Venezuela. Le scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 di mercoledì si sono verificate a distanza di 39 secondi l'una dall'altra, provocando il crollo di quasi 800 edifici e intrappolando molte persone all'interno. Famiglie disperate hanno scavato tra le macerie, alcune a mano, nel tentativo di ritrovare i propri cari. Alcuni hanno riferito di sentire delle persone sotto le macerie, ma di non riuscire a spostare le pesanti lastre di cemento e di attendere con ansia l'arrivo dei mezzi pesanti.

In Venezuela, in queste ore, operano anche soccorritori italiani. I vigili del fuoco, in collaborazione con i pompieri dell'Equador, stanno operando ora a La Guaira per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli sepolti sotto le macerie della loro abitazione. Ne danno notizia gli stessi vigili del fuoco su X. "Il battere su una tubazione metallica in risposta alla chiamata è il segnale che qualcuno è in vita sotto le macerie", hanno affermato.