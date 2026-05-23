Venezuela, la presidente Delcy Rodriguez: scarcerati 500 prigionieri politici

L'annuncio della donna che ha preso il posto di Maduro: tra i beneficiari anziani, minori e donne in gravidanza

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che il numero di prigionieri politici che verranno rilasciati al di fuori del meccanismo di amnistia supererà i 500 «nelle prossime ore», e che 395 scarcerazioni sono già state effettuate nei giorni scorsi. «So che supereremo le 500 scarcerazioni nelle prossime ore» ha affermato durante un discorso trasmesso venerdì dall'emittente statale Vtv.

Rodríguez ha precisato quindi che tali rilasci non rientrano nell'amnistia promulgata lo scorso febbraio ma che è stato stabilito un meccanismo alternativo per coloro che non rientravano nei termini della legge. «Coloro che non potevano o non avevano i requisiti per beneficiarsi della legge sull'amnistia hanno seguito un percorso diverso attraverso la Commissione per la rivoluzione giudiziaria, il programma di convivenza e diverse consultazioni con università e organizzazioni non governative» ha affermato la presidente.

Secondo quanto aveva anticipato il governo la settimana scorsa, tra i beneficiari figurano anziani, minorenni, donne in gravidanza o in allattamento e detenuti con problemi di salute.