Vandalizzata nel Milanese una targa intitolata a Giovanni Falcone e alla strage di Capaci

Una targa commemorativa della Strage di Capaci e in memoria di Giovanni Falcone è stata vandalizzata a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. La targa è stata danneggiata, probabilmente a colpi di mazza, alla vigilia del 23 maggio, giornata in cui si ricordano Giovanni Falcone, la moglie Teresa Morvillo e i tre agenti della sua scorta - Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro - periti nell'attentato del 23 maggio 1992.

«Alla vigilia del 23 maggio - scrive il sindaco, Giuseppe Luigi Morandi - in cui si celebra il Giorno della Legalità per ricordare chi ha pagato con il sacrificio la sua lotta contro la mafia, a Trezzano sul Naviglio hanno danneggiato il monumento alla memoria di Giovanni Falcone e di coloro che nel giorno della strage di Capaci hanno perso con lui la vita. Uno sfregio ignobile, un gesto vile ed un atto a dir poco vergognoso che condanniamo con forza. Purtroppo non c'è rispetto neppure per i morti, ma noi non arretriamo di un passo contro i vigliacchi che hanno commesso questo gesto».