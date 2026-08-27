Usa-Russia, il capo dell'intelligence di Mosca conferma l'incontro con la Cia

Sergei Naryshkin, direttore del Servizio di intelligence estera russo (Svr), ha confermato di aver incontrato il direttore della Cia, John Ratcliffe, durante la sua visita di due giorni fa a Mosca.

«L'incontro si è svolto regolarmente, non c'è nulla di insolito» ha dichiarato Naryshkin ai giornalisti, secondo quanto riferito dai media russi. Secondo il direttore dell'Svr, il colloquio ha riguardato «una serie di questioni che rientrano nella competenza delle agenzie di intelligence».

Naryshkin ha inoltre sottolineato che, nella prassi dei servizi segreti, gli incontri personali tra i vertici delle agenzie fanno parte del normale lavoro.