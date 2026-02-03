Ucraina, Trump a Putin: fai finire la guerra

Donald Trump ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina, che dura da quasi quattro anni, dopo che Mosca ha ripreso gli attacchi contro Kiev dopo una settimana di pausa dovuta al freddo. «Voglio che ponga fine alla guerra», ha detto Trump quando un giornalista dell'AFP nello Studio Ovale gli ha chiesto informazioni sui nuovi attacchi.

Alla domanda se fosse deluso dal fatto che Putin non avesse prolungato la pausa, ha risposto: «Mi piacerebbe che lo facesse». Ma Trump ha affermato che Putin «ha mantenuto la parola» con quella che ha definito una sospensione degli attacchi da domenica a domenica, aggiungendo: «È tanto, sapete, una settimana, accetteremmo qualsiasi cosa, perché lì fa davvero, davvero freddo».