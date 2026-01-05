Ucraina, attacco russo uccide un arciprete nel Kherson

Nella regione di Kherson, un attacco con drone russo ha ucciso il rettore della chiesa dell'Intercessione nel villaggio di Orlove, l'arciprete Heorhii Horbenko. «Il 5 gennaio 2025, a seguito di un attacco con drone russo, il rettore della chiesa dell'Intercessione nel villaggio di Orlove, l'arciprete Heorhii Horbenko, è stato ucciso nella sua parrocchia», si legge in un post su Facebook, riportato da Ukrinform, di Ivan Hordiienko, rettore della chiesa di San Kasperov (Chiesa ortodossa ucraina).

L'Eparchia di Kherson ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell'arciprete Heorhii e ha chiesto preghiere per il sacerdote deceduto.