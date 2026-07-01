Ucraina, attacco di droni russi a Kherson: uccise due persone

I feriti sono sette: nel mirino un minibus. Per l'amministratore statale della regione, si è trattato di un'azione deliberata contro civili

Droni militari russi hanno attaccato stamattina un minibus a Kherson, uccidendo due persone e ferendone altre sette. Come riportato da Ukrinform, lo ha annunciato il capo dell'amministrazione regionale statale di Kherson Oleksandr Prokudin.

Un uomo di 52 anni è stato trasportato in ospedale con commozione cerebrale, lesioni da esplosione e traumi cranici chiusi. I medici lo stanno visitando e gli stanno prestando assistenza. Secondo quanto riferito, in ospedale si trovano tra l'altro un uomo di 36 anni e cinque donne di 53, 52, 55, 53 e 57 anni. Tra loro c'è anche un'infermiera di una delle strutture sanitarie.

Come ha osservato Prokudin, «l'operatore del drone nemico ha chiaramente visto che di fronte a sé c'era un mezzo di trasporto civile con persone che svolgevano le loro attività quotidiane. Ma questo terrorista ha preso consapevolmente la decisione di colpire».