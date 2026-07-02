Ucciso in casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna

La vittima è il compagno, Marco Pennisi, 62 anni. La donna è stata portata in commissariato, arrestata e interrogata

È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne, Marco Pennisi, a Civitanova Marche (Macerata), la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Villa Fastiggi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia, che porta avanti le indagini coordinate dal pm Enrico Riccioni, si erano incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.