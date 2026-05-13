Trump insiste: «Venezuela deve diventare il 51esimo Stato Usa»

Nonostante la replica piccata della presidente Delcy Rodriguez, Donald Trump insiste sull'ipotesi che il Venezuela diventi il 51esimo Stato Usa. Sul suo social media Truth il presidente ha infatti postato una foto di una cartina geografica nella quale lo Stato latino-americano è ricoperto dalla bandiera a stelle e strisce. Lunedì il presidente ha detto che «sta valutando seriamente di rendere il Venezuela il 51esimo Stato Usa». Immediata la replica di Rodriguez che ha risposto al tycoon che il suo Paese «non è una colonia, ma una nazione libera».



La presidente ha registrato un disgelo nelle relazioni con gli Stati Uniti da quando ha assunto la carica, approvando riforme che hanno riaperto i settori minerario e petrolifero del Venezuela alle compagnie straniere, in particolare a quelle statunitensi. L'opposizione venezuelana ha chiesto nuove elezioni, mentre Rodriguez, interrogata il 1 maggio sulle prospettive di un nuovo voto, ha dichiarato di «non saperlo» e che si sarebbero tenute «prima o poi».