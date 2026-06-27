Trump ha nominato il nuovo direttore dell'Ice
di Redazione
Si tratta di Lance Schroyer, ex agente della polizia statale dell'Oklahoma ed ex-marine. Un «patriota» l'ha definito il Presidente Usa
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June 27, 2026
Donald Trump ha annunciato la nomina di Lance Schroyer, ex agente della polizia statale dell'Oklahoma, come nuove direttore dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice). Ex marine e «patriota con una reale esperienza operativa, leader di comprovata capacità, con decenni di esperienza nell'assicurare alla giustizia i peggiori criminali», ha scritto il presidente su Truth di Schroyer. La nomina giunge dopo le dimissioni a fine maggio di Todd Lyons. Il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin, pure dell'Oklahoma si è congratulato per la scelta. «Con oltre 29 anni di esperienza nelle forze dell'ordine, Lance svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuare il mandato conferito dal popolo americano al presidente: individuare, arrestare ed espellere gli immigrati irregolari», ha scritto su X.
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