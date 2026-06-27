Trump ha nominato il nuovo direttore dell'Ice

Donald Trump ha annunciato la nomina di Lance Schroyer, ex agente della polizia statale dell'Oklahoma, come nuove direttore dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice). Ex marine e «patriota con una reale esperienza operativa, leader di comprovata capacità, con decenni di esperienza nell'assicurare alla giustizia i peggiori criminali», ha scritto il presidente su Truth di Schroyer. La nomina giunge dopo le dimissioni a fine maggio di Todd Lyons. Il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin, pure dell'Oklahoma si è congratulato per la scelta. «Con oltre 29 anni di esperienza nelle forze dell'ordine, Lance svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuare il mandato conferito dal popolo americano al presidente: individuare, arrestare ed espellere gli immigrati irregolari», ha scritto su X.