Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo pari a 4.4, è stata distintamente avvertita poco dopo l'alba, alle 5.51, a Napoli e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti. Il sisma ha avuto come epicentro i Campi Flegrei ed è stata tra le più elevate come intensità da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 3 chilometri e, per intensità e durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6. Presi d'assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. Sono in corso verifiche in tutta l'area.

«È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni». È quanto ha scritto sui suoi profili social il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. «Ho convocato il Centro operativo comunale - ha proseguito - e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la prefettura di Napoli, la Protezione civile della Regione e l'Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo. Mi rendo assolutamente conto delle preoccupazioni che ognuno di noi ha vissuto in questi minuti ma invito la comunità alla calma. Noi ci siamo».