Terremoti, dopo la Calabria scosse anche nel Reatino

Dopo il terremoto di magnitudo 3.7 (senza danni) registrato ieri, alle 21.31 nel Cosentino, con epicentro situato 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino, e avvertito distintamente a Cosenza e nei Comuni del Tirreno cosentino, la terra ha tremato questa mattina anche nel Lazio. Tre scosse sono state registrate ad Accumoli, nel Reatino. La prima e più intensa, alle 6.02, di magnitudo 2.9. Più lievi le altre, alle 7.12 e alle 7.21, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.4. Il primo terremoto, in particolare, «è stato sentito da alcuni cittadini, ma non ha provocato allarmi», ha detto Mauro Tolomei, sindaco di Accumoli. «Al momento - ha aggiunto - non sono in corso verifiche da parte dei Vigili del fuoco.