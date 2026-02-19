Televisione, si dimette il direttore di Rai Sport Petrecca

Passo indietro del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca. Il responsabile del canale sportivo della tv pubblica ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Il passo indietro di Petrecca è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sul piede di guerra era scesa anche la redazione di Rai Sport, dicendosi pronta allo sciopero alla fine dei Giochi. A sostegno della protesta, era stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr. Petrecca era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per le spese "pazze" della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni dopo una riunione con il capo del personale, a suon di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne.

«Paolo Petrecca si è assunto le sue responsabilità. Non così i vertici aziendali, principali responsabili della scelta di affidare, e confermare, la gestione della testata sportiva nell'anno delle Olimpiadi a un direttore sfiduciato per tre volte in pochi mesi dalle redazioni», commenta in una nota l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai.