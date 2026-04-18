Stretto di Hormuz, bloccate due petroliere. La Msc Euribia in uscita

L'annuncio di Teheran di una nuova chiusura del passaggio alle navi ha costretto due navi indiane a cambiare rotta. Si sblocca invece il transito per la compagnia di Aponte, ferma da un mese e mezzo nel Golfo

Due navi indiane, dopo un colpo sparato dalle forze della Guardia Rivoluzionaria nello stretto di Hormuz, sono state costrette a cambiare rotta e tornare verso ovest. Una di queste navi era una superpetroliera (Vlcc) con bandiera indiana che trasportava 2 milioni di barili di petrolio iracheno. Lo scrive l'agenzia iraniana Tasnim, dopo l'annuncio di Teheran di una nuova chiusura a seguito del perdurare del blocco navale Usa.

La nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, è ormai prossima a lasciare definitivamente l'area. Secondo i dati Ais, l'unità della compagnia di Gianluigi Aponte naviga a circa 22 nodi e ha quasi doppiato la penisola di Musandam, all'estremità settentrionale dell'Oman, risultando di fatto quasi fuori dallo Stretto di Hormuz. La Euribia procede in un convoglio di altre navi da crociera: seguono la Celestyal Journey, mentre a breve distanza si trovano anche la Mein Schiff 4 e la Mein Schiff 5 della compagnia Tui Cruises.