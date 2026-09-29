Strage di Brandizzo, al via domani il processo: 24 gli indagati

A poco più di tre anni dalla strage sui binari della stazione di Brandizzo, nel Torinese, si apre domani alle 10 a Ivrea il processo che dovrà fare luce sulla morte di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa, i cinque operai della Sigifer travolti da un treno in transito mentre si apprestavano a eseguire dei lavori di manutenzione sui binari.

Era il 30 agosto 2023. Le indagini della procura di Ivrea, coordinate dalla procuratrice capo Gabriella Viglione insieme alle pm Valentina Bossi e Giulia Nicodemi, sono state lunghe e meticolose: 24 gli indagati, 21 persone fisiche e tre società. C'è Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di Rfi e oggi al vertice del Gruppo Fs. Le società coinvolte nell'inchiesta sono invece Sigifer, Costruzioni Linee Ferroviarie, che aveva ricevuto l'appalto, e Rfi, che lo aveva commissionato.