SpaceX e Google firmano un maxi-accordo per i servizi cloud

SpaceX e Google hanno stipulato un accordo per i servizi cloud, in base al quale la società californiana si è impegnata a corrispondere alla conglomerata di Elon Musk 920 milioni di dollari al mese, da ottobre del 2026 a giugno del 2029. In particolare, l'intesa prevede che la capacità di calcolo fornita comprenda una potenza di fuoco di circa 110.000 Gpu Nvidia, Cpu, memoria e altri componenti correlati.

L'accordo è simile a quello stipulato con il gigante dell'IA Anthropic, in cui SpaceX ha affittato capacità di calcolo presso i suoi data center Colossus a Memphis, nel Tennessee, per 1,25 miliardi di dollari al mese. Le strutture erano state originariamente costruite per supportare xAI, l'azienda rivale di Musk nel settore dell'IA.