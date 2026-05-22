Solidarietà di Meloni a Schlein: «Dalla consigliera leghista parole inaccettabili»

La premier Giorgia Meloni esprime la sua «solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un'esponente locale della Lega a Lecco (Debora Piazza, ndr) ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd». Per la presidente del Consiglio, «sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico». La Lega, continua Meloni nella dichiarazione, «ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni».

Il caso era scoppiato per le parole pubblicate sui social da Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, nonché responsabile regionale del Dipartimento Lega per il benessere degli animali. Nel commentare la presenza in piazza Cermenati della segretaria Pd Elly Schlein per la chiusura della campagna elettorale a Lecco, che domenica è chiamata a rinnovare l'amministrazione comunale, aveva scritto: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore». Il Pd aveva subito espresso «sdegno» e «ferma condanna», trattandosi di un «chiaro riferimento alla strage compiuta a Modena qualche giorno fa».

Debora Piazza è stata sospesa dalla Lega che ha preso «fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come augurio di violenza, odio o danno». «A tutela dell'immagine e del movimento e nel rispetto dei valori che la Lega rappresenta, è stata disposta con effetto immediato la sospensione di Debora Piazza da ogni incarico e attività», si legge in una nota del segretario provinciale del Carroccio a Lecco, Daniele Butti.