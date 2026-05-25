Slitta ancora l'accordo tra Usa e Iran. Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso

La firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è comunque un'intesa di massima sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. «Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte» h sottolineato il presidente americano Donald Trump.

Teheran ha comunque avvertito che, «se continua l'ostruzionismo Usa su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare». Sul tavolo c'è l'ipotesi di un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa dovesse essere firmata a giorni.

Secondo l'intelligence americana, a rallentare i negoziati sarebbe stata anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Per il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi. In ogni caso, Israele avrà comunque il diritto di difendersi.