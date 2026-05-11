Sei morti in un container di un treno merci in Texas

Sei persone, presumibilmente migranti latinoamericani, sono state trovate morte in un container di un treno merci nel sud del Texas. Lo riportano i media statunitensi. I corpi sono stati scoperti in un deposito ferroviario vicino al confine tra Stati Uniti e Messico da un dipendente della Union Pacific, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Laredo, che ha aperto un'indagine sull'accaduto. Ieri le temperature nell'area in cui il convoglio si è fermato hanno raggiunto i 32 gradi. Nel 2023 due migranti morirono dopo essere rimasti intrappolati in un treno in Texas. Un anno prima 53 migranti avevano perso la vita dopo essere stati abbandonati in un autoarticolato rovente su una strada isolata del 'Lone Star State'.