Scuola, è fissata per domani la firma del nuovo contratto
di Redazione
Dopo il via libera della Corte dei Conti, l'Aran ha convocato i sindacati
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June 30, 2026
È arrivata oggi la certificazione positiva della Corte dei conti sul Ccnl del comparto Istruzione e ricerca 2025-2027, relativo alla parte economica. L'Aran ha quindi convocato per domani, mercoledì 1 luglio, alle ore 15, le organizzazioni sindacali per la firma definitiva.
Con il via libera odierno si completa, dunque, l'iter di controllo e il contratto diventerà immediatamente efficace con la sottoscrizione finale di domani. Il Ccnl era stato siglato in preintesa il 1 aprile scorso ed è il primo della nuova tornata 2025-2027 ad arrivare alla firma definitiva.
L'accordo interessa il personale della scuola, dell'università, della ricerca e dell'Afam e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rinnovo dei contratti pubblici.
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