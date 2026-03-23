Scontro in pista tra un aereo e un camion: due morti a New York

Le vittime sono il pilota e il co-pilota. L'aeroporto Fiorello LaGuardia è stato chiuso. La collisione è avvenuta subito dopo l'atterraggio. Avviata un'inchiesta

L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a uno scontro in pista con un veicolo. Il volo Air Canada 8646 era operato dal vettore regionale Jazz, secondo il sito di tracciamento dei voli FlightRadar24, come ha riportato la Cnn. Secondo i video e l'audio del Federal Aviation Administration, si è scontrato poco dopo l'atterraggio con un camion su una pista dello scalo intorno alle 23:30 di ieri ora locale (le 5:30 in Italia) e ha riportato danni. Secondo alcune fonti, il pilota e il copilota a bordo dell'aereo di linea sono morti. Secondo quanto riferito, un sergente e un agente del dipartimento di polizia dell'Autorità Portuale hanno riportato fratture agli arti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili.

Secondo le fonti, l'aereo stava per terminare la fase di atterraggio, procedendo a circa 48 km/h, quando è avvenuta la collisione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che l'aereo coinvolto è un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. La FAA ha dichiarato di aver avviato un'indagine sull'accaduto. L'Agenzia di sicurezza del voli ha subito chiuso lo scalo secondo le procedure d'emergenza.

L'aereo Air Canada, che può trasportare fino a 76 passeggeri, era partito dall'aeroporto internazionale di Montreal Trudeau poco dopo le 22:30. L'audio del controllo del traffico aereo cattura i momenti che hanno preceduto lo scontro fra l'aereo e il veicolo. Nella registrazione, un controllore del traffico aereo concede il permesso a un camion di attraversare una pista. Pochi secondi dopo, il controllore ordina urgentemente al camion di fermarsi, ma evidentemente è troppo tardi perché immediatamente segnala l'incidente.