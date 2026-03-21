Schianto tra una moto e un taxi a Milano, morti due ventenni

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 4: i due sono morti sul colpo. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti

Incidente stradale nella notte a Milano, in viale Mugello. Poco prima delle 4 un'auto si è scontrata contro una moto. Nello schianto sono morti una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23. Ferito in modo non grave un 61enne, alla guida dell'auto, portato in codice giallo all'ospedale Policlinico. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale per ricostruire la dinamica.

Dalla ricostruzione fatta successivamente, è stato precisato che la vettura coinvolta era un taxi. Gli agenti della Polizia locale sono ancora al lavoro per capire se si sia trattato di una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi in prossimità di un incrocio. I due giovani, lei 20 anni, lui 23, sono morti all'istante.