Save the Children: «Almeno 21mila minori uccisi in 1.000 giorni a Gaza»

Otto minori su dieci nella Striscia sono sfollati. I 625mila studenti hanno perso tre anni di istruzione formale e 245mila sono colpiti da malnutrizione

«Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella Striscia di Gaza», ma la cifra reale «è probabilmente molto più alta, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie». Lo afferma Save the Children. «Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. I 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso tre anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione», aggiunge l'organizzazione chiedendo che il cessate il fuoco diventi immediato e definitivo, che i governi sospendano immediatamente il trasferimento di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini contro i bambini.