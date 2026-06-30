Sacerdote 90enne muore nel lago di Garda per un malore

Un sacerdote di 90 anni è morto martedì pomeriggio dopo un malore nel Lago di Garda. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sezione di Salò insieme alla Guardia Costiera e ai sanitari che non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Il sacerdote, secondo quanto riferisce Il Dolomiti, era ospite di una residenza gestita da suore ed era arrivato lunedì da Crema per trascorrere qualche giorno di vacanza.