Russia-Nato, polemica a distanza sull'exclave baltica di Kaliningrad

Mosca si dice pronta a ricorrere «all'intero arsenale di armi a sua disposizione» per difendere il proprio territorio. Fa dunque anche riferimento alle armi nucleari, il Cremlino, rivolgendosi all'Alleanza atlantica. Secondo la Russia, la politica «irresponsabile» dell'Alleanza nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad, sul Baltico, «aumenta il rischio di un confronto militare diretto».

Da parte sua, la Nato ha replicato che «abbiamo inviato una risposta, sottolineando che siamo un'Alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo» ha affermato la portavoce, Allison Hart. «Condanniamo nettamente la minaccia dell'uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile» ha sottolineato la Nato.