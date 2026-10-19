Camminare insieme per rinnovare la vita

La Confederazione latinoamericana e caraibica delle religiose e dei religiosi promuove un percorso di trasformazione della vita consacrata, fondato sull’ascolto reciproco, sul discernimento comunitario e sulla partecipazione effettiva alle decisioni

Camminare insieme significa avanzare in un processo continuo di trasformazione, imparare ad ascoltarsi a vicenda e riconoscere che nessuno possiede tutte le risposte. Significa dare spazio ad altre voci, specialmente a quelle che per molto tempo sono rimaste ai margini. Da questa prospettiva, la sinodalità invita la Vita Religiosa a tornare al cuore del Vangelo e a rivedere il modo in cui vive, discerne e condivide la missione. In sintonia con il Documento Finale del Sinodo del 2024, la Clar (Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos) promuove un processo di accompagnamento alla sinodalizzazione della Vita Religiosa latinoamericana. Questa iniziativa mira a riconoscere e dare visibilità alle esperienze già presenti nelle comunità e nelle congregazioni, quali l’ascolto, il discernimento condiviso, la collaborazione tra carismi e la presenza solidale nelle periferie. In questo modo, si rende grazie per il cammino percorso, si impara dai suoi frutti e si individuano i cambiamenti necessari per continuare ad avanzare.

Di fronte alla diversità dei contesti sociali, culturali ed ecclesiali, le comunità sono chiamate ad ascoltare le proprie realtà, a condividere gli insegnamenti appresi e a riconoscere le iniziative che aprono nuovi orizzonti. Questa ricerca richiede una riflessione biblica, teologica e spirituale che permetta di comprendere la sinodalità non solo come una metodologia partecipativa, ma come un modo di essere Chiesa, di relazionarsi e di discernere la presenza dello Spirito nella storia. La conversione sinodale inizia nelle relazioni quotidiane e porta a rivedere il modo in cui si esercita l’autorità, si affrontano i conflitti, si accompagnano le fragilità e si accoglie la parola di ogni persona. Per questo, chi assume responsabilità di guida deve passare dal controllo alla fiducia, dalle decisioni individuali al discernimento comunitario e dalla concentrazione delle responsabilità a una corresponsabilità che favorisca la vita. Ciò richiede di ascoltarsi con onestà, sanare le ferite e riconoscere le differenze come opportunità per scoprire nuove vie.

Questa trasformazione deve riflettersi anche nelle decisioni, poiché non basta aprire spazi di partecipazione se le voci ascoltate non hanno un’incidenza reale. Ogni persona, con la propria storia, i propri doni, il proprio carisma e il proprio ministero, ha bisogno di trovare possibilità concrete per contribuire alla missione. Per questo ascoltare, pregare, deliberare, decidere, comunicare e valutare fanno parte di un unico processo che coinvolge l’intera comunità. Allo stesso modo, le strutture devono essere rinnovate per rafforzare la rappresentatività, riconoscere la diversità e garantire una partecipazione effettiva. La trasparenza, la rendicontazione e la valutazione esprimono una responsabilità evangelica che tutela la fiducia, consente di rivedere le pratiche e presta particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità. In questo modo, l’autorità si comprende come un servizio alla comunione, disposta a rendere conto delle proprie decisioni e a lasciarsi interpellare dalla comunità.

Per sostenere questo cammino, è necessaria una formazione permanente fin dalle prime fasi della Vita Religiosa. La sinodalità si impara praticandola, attraverso l’incontro tra culture, la collaborazione intercongregazionale, la formazione condivisa e il discernimento delle sfide missionarie. Più che acquisire strumenti, si tratta di coltivare una disposizione interiore a camminare con gli altri e le altre, e a lasciarsi trasformare dall’incontro. Così, la trasformazione sinodale si manifesta nel discernimento dello Spirito e dei segni dei tempi, nella fiducia che si costruisce, nelle voci che vengono accolte, nelle decisioni condivise e nelle strutture che si rinnovano. Per questo, la Vita Religiosa è invitata a chiedersi con chi cammina, chi ha bisogno di ascoltare e cosa deve cambiare affinché nessuno rimanga escluso. In questo modo, camminare insieme smette di essere un semplice proposito e diventa, giorno dopo giorno, un modo concreto di vivere il Vangelo.