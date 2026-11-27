Uno spettro si aggira nella discussione pubblica italiana: quello della governabilità, una parola che, nata originariamente per denotare la difficoltà di tenere insieme le tante sfaccettature di una società democratica complessa, ha poi finito per ridursi a ricetta per un funzionamento del sistema politico che favorisca il più facile “governo” dei governati da parte dei governanti. Negli ultimi mesi, i tenori della governabilità hanno concentrato la propria attenzione su un altro sostantivo, percepito come la sua antitesi: il pareggio, cioè un esito della competizione elettorale politica che non assegni a nessuna delle coalizioni in campo la maggioranza assoluta in seno alle Camere. Per scongiurare siffatto spettro, si sostiene, è stata pensata la nuova legge elettorale, la legge 180. Tuttavia, se l’esigenza che si avverte è sempre più quella di stringerci attorno ad alcune emergenze, palesi o meno (guerra, distruzione ambientale, criminalità organizzata sempre più potente, diseguaglianze abissali di reddito e patrimonio), la politica dovrebbe temere non tanto un pareggio, ma l’incapacità di dialogo al proprio interno, che mina le chances di un’azione di governo stabile e comprensibile.

La saggezza del dibattito in Assemblea costituente può ancora farci da guida: il celebre ordine del giorno Perassi di oltre ottant’anni fa (eravamo nei primi giorni del settembre 1946, e intervennero, tra gli altri, Mortati, Calamandrei, Einaudi, Tosato, Lussu e Bozzi), nello scegliere la forma di governo parlamentare come quella adatta al nostro Paese, aggiungeva che a tale scelta si sarebbe accompagnata l’adozione di dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo. “Dell’azione di governo”, e non semplicemente dei governi. E un’azione di governo stabile richiede un adeguato livello qualitativo della politica, il quale, a sua volta, si basa almeno su due fondamenti: una legge elettorale che non alteri il circuito democratico (e, sul punto, spetterà al giudice costituzionale la valutazione); una legge sui partiti che ne renda il funzionamento, interno ed esterno, coerente con le esigenze proprie del contesto democratico, e dunque trasparente e controllabile da parte del cittadino.

Costituisce manifestazione di ingenuità augurarsi che vi siano, in vista della prossima campagna elettorale, forze politiche capaci di mettere come punto qualificante del proprio programma la volontà, all’inizio della nuova legislatura (non alla fine!), di cooperare per una sincera e saggia legge elettorale e per una adeguata legge sui partiti, andando oltre alle coppie oppositive cui siamo abituati? Vincitore/perdente, amico/nemico, acceso/spento: ciascuna di queste coppie ha, forse, un senso e un’utilità relativamente a porzioni circoscritte della realtà, ma non ci aiuta a convivere in società complesse, che chiedono coesione e riconoscimento delle diversità molto più che sbandieramento di identità. Non abbiamo bisogno di incoraggiare le tifoserie: già su ogni vicenda, incluse le più drammatiche e delicate come un suicidio inatteso o dirompente, esse si scatenano, sovente prima che i fatti possano essere appurati, e sembrano inascoltate le voci che invitano alla prudenza, alla ponderazione di giudizio, all’assunzione di informazioni il più possibile esatte e valutate. Le tifoserie non sanno che farsene di un eventuale pareggio. La discussione pubblica, invece, non dovrebbe auspicarlo, ma neppure temerlo.