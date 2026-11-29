Il ricordo numero 6 della serie seconda di Francesco Guicciardini inizia così: «È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente ed assolutamente, e per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione per la varietà delle circunstanzie, in le quali non si possono fermare con una medesima misura».

Ritorno col consueto piacere ai Ricordi del grande cinquecentesco, che il lettore può trovare in libreria nelle edizioni più diverse. La rovina di Guicciardini fu il padre della patria Francesco De Sanctis, il quale era convinto che questo grande interprete del suo tempo ‒ letterato sommo, politico scaltro, nonché giudizioso padre di famiglia ‒ avesse voluto riconoscere come unico metro e valore il «suo particulare».

Quasi che, nella sua opera, si parlasse dell’uomo non com’è, ma quale dovrebbe essere: a celebrazione dei Don Abbondio d’ogni tempo, incarnazioni della viltà e del servilismo degli italiani. Guicciardini, invece, come poi Montaigne, fu solo un filosofo della fragilità dell’uomo, sempre sul punto di soccombere di fronte alla violenza della Storia e della Natura. Per resistere si organizzò di conseguenza, consegnandoci quelle 221 flebili faville capaci d’illuminare, almeno per un istante, la notte che quotidianamente incombe su di noi.