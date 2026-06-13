Roma, arrestato un pusher con oltre 11 chili e mezzo di cocaina

L'uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista degli agenti avrebbe tentato di disfarsi dei panetti di coca contenuti in una busta gialla

Oltre 11 chili e mezzo di cocaina pronti a rifornire le piazze di spaccio della Capitale e un locale sul terrazzo del palazzo utilizzato come base per il confezionamento della droga: è quanto scoperto dalla polizia nel quartiere di Ponte di Nona, dove gli agenti del VI Distretto Casilino e delle Volanti hanno arrestato un quarantunenne italiano, ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono partite per un sospetto e continuo via vai di persone all'interno di un complesso di edilizia popolare della zona. Con un mirato servizio di osservazione è stato individuato un uomo che si muoveva con atteggiamento sfuggente tra il terrazzo ed il vano scale dello stabile.

Alla vista degli agenti il pusher ha tentato di disfarsi di una vistosa busta gialla: all'interno c'erano i panetti di cocaina. Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche due smartphone, ritenuti strumenti utilizzati per gestire contatti, ordinazioni e consegne delivery dello stupefacente. L'uomo aveva con sè anche un mazzo di chiavi che ha permesso agli agenti di risalire al locale sul terrazzo dello stabile : all'interno c'era il kit per la pesatura e per il confezionamento della droga L'arresto è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria.