Rogo nell campus, morte 10 studentesse in Kenya

Almeno 10 studentesse hanno perso la vita in Kenya e diverse altre sono rimaste ustionate a seguito di un devastante incendio scoppiato durante la notte nel dormitorio di una scuola nella città di Nakuru

Almeno 10 studentesse hanno perso la vita in Kenya e diverse altre sono rimaste ustionate a seguito di un devastante incendio scoppiato durante la notte nel dormitorio di una scuola nella città di Nakuru. Il comandante della polizia regionale della Rift Valley, Samuel Ndanyi, ha confermato i decessi nello stabile di proprietà della Utumishi Girls Academy, affermando che le operazioni di soccorso sono in corso, come riporta Capital News. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Due anni fa, un corto circuito in un dormitorio aveva provocato la morte di 21 studenti e le autorità keniane avevano imposto nuove norme per la sicurezza delle scuole.