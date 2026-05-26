Rocco Casalino: a Ceglie per me un risultato straordinario

Rocco Casalino non è stato eletto nella sua Ceglie, in Puglia, ma per lui il risultato è comunque «straordinario». A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, la sua analisi, «come era ampiamente prevedibile, considerando che la città è amministrata da una giunta di centrodestra da 16 anni e che quell'area politica è storicamente molto radicata sul territorio». Ma il dato politico che considera più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che - dice il pentastellato - «presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10.67%». Rocco Casalino legge così il risultato elettorale delle amministrative nel suo paese d'origine e aggiunge che «sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario. Ho ottenuto un consenso che ha superato quello di assessori e consiglieri uscenti che negli ultimi cinque anni hanno lavorato sul territorio e che erano fortemente radicati nella comunità locale». Il riferimento è a Isabella Vitale, consigliera comunale uscente, che - ricorda - «in questi cinque anni ha lavorato tanto sul territorio con presenza, impegno e serieta. Per questo sono sinceramente felice che sia scattato il seggio per lei».