Rinviato il rientro in Italia di Di Battista

"Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti". È quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato M5s. Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di venerdì 4 settembre. L'ex deputato M5s era stato ricoverato nella sera di venerdì 28 agosto in un ospedale a Santa Clara in seguito ad un malore. Dalla struttura era stato poi trasferito all'ospedale "Hermanos Ameijeiras" dell'Avana dove si trova attualmente. A Cuba era arrivata anche un'equipe sanitaria del policlinico Gemelli per affiancare il tema di medici dell'ospedale cubano. Ad annunciare il ritorno in Italia ( con un'aeroambulanza i cui costi erano coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare aveva stipulato una polizza) era stato lo stesso Di Battista sui social. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage giornalistico.