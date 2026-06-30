Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso: arrestato nella notte l'aggressore

L'accoltellamento è avvenuto nel locale: ferita in modo grave la sorella che ha tentato di fermare l'omicida

La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia lunedì sera.

Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle due di notte.

Stipa, secondo quanto si apprende, era titolare del locale da almeno 20 anni. Sua sorella Antonella, ferita in modo grave dopo un tentativo di fermare l'aggressore, si trova ora ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova.