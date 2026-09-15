Ranucci fa ricorso urgente al tribunale: chiedo l'immediato reintegro

Il legale del giornalista di "Report": il provvedimento contro il giornalista è illegittimo

Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione "Report". L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita.

«Con il ricorso viene chiesto al Tribunale di accertare, in sede cautelare, l'illegittimità del provvedimento e di ordinarne la revoca, con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report» spiega l'avvocato De Vita in una nota.