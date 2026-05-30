Psg batte Arsenal ai rigori: la Champions resta a Parigi

Il Paris Saint Germain vince la Champions League 2026. A Budapest in finale i francesi hanno battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore ed è bis dopo il successo dello scorso anno per 5 a 0 contro l'Inter.

«Una nuova stella brilla su Parigi» ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron subito dopo il rigore decisivo che ha dato la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint-Germain. «Bravo PSG - ha scritto Macron - che fa sognare tutta l'Europa. La Francia è fiera».

Intanto, a Parigi è esplosa la festa dei tifosi. E non sono mancate, neanche stavolta, le esagerazioni. All'ultimo rigore che ha dato la vittoria ai parigini, migliaia di giovani che erano già nelle strade e nelle piazze dal pomeriggio, a seguire la partita nei bar o passeggiando nervosamente con lo smartphone acceso, un boato di gioia si è levato dalle strade insieme a innumerevoli lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi, in molti casi lanciati fra la folla, che fugge spaventata.

In questo clima, non sono mancati gli scontri tra tifosi. Sono già tredici le persone arrestate a Parigi. Con 22mila agenti di polizia e gendarmi dispiegati, di cui 8mila per Parigi e dintorni, le forze dell'ordine francesi hanno messo in campo un dispositivo di sicurezza senza precedenti per la finale di Champions League. Lo scorso anno erano stati schierati 5.400 agenti di polizia e gendarmi a Parigi e dintorni ed erano state fermate in tutto 563 persone (491 a Parigi), 307 delle quali (202 a Parigi) erano state arrestate.