L'ultima festa a villa Certosa per ricordare Berlusconi (che oggi avrebbe compiuto 90 anni)

Una festa per ricordare. Una festa proprio nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compito novant'anni e proprio nel luogo che ha amato così tanto. Appuntamento a villa Certosa, nel cuore della Gallura, nel mare blu della Sardegna. Appuntamento tra i duemila cactus e le mille palme che il Cavaliere ha raccontato ai grandi del mondo da George Bush jr, Vladimir Putin, Tony Blair. Tutto è deciso. Oggi tutta la famiglia di Berlusconi si ritrova nella spettacolare villa affacciata sul Golfo di Marinella in Costa Smeralda appena ceduta allo sceicco Al Thani per 350 milioni di euro. Per ricordare un protagonista assoluto (amato e anche detestato) di decenni della vita pubblica italiana, prima come imprenditore edile e televisivo e poi come leader politico. L’idea è stata dell’ultimo dei cinque figli, Luigi, 38 anni, nato dal matrimonio con Veronica Lario. Due charter decolleranno per la Sardegna così amata dal Cavaliere. L'ultima volta di Berlusconi a villa La Certosa fu quasi cinque anni fa, per la stesura delle liste elettorali. Dopo le urne, oltre alla soddisfazione per l'esito del voto per Forza Italia, subentrò un po' di scoramento poi la malattia e l'impossibilità di tornare nell'isola. «Ora chi curerà le mie piante e i miei fiori», confidava agli amici di sempre insieme al desiderio, irrealizzabile, di morire proprio in quel posto magico dove ospitò i Grandi del mondo. A villa Certosa stanno per arrivare tutti: l'ultima compagna nella vita del Cavaliere, Marta Fascina, i figli Piersilvio, Marina, Eleonora e Barbara, e alcuni tra i più stretti collaboratori dell'ex presidente del Consiglio e leader FI, come Adriano Galliani, Fedele Confalonieri, Gianni Letta e forse anche un malandato Marcello Dell'Utri. Tutti quelli che vogliono dimostrare di non averlo dimenticato torneranno a celebrarlo: famiglia e amici in Sardegna, ma anche il partito ha organizzato diversi eventi, uno dei quali a Bruxelles dove ci sarà il vicepremier e attuale leader FI, Antonio Tajani. E uno a Napoli, nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare, con la regia del coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, e di Maurizio Gasparri. Le immagini di ieri si accavallano a quelle di oggi.

A Villa Certosa (sette piscine all’aperto, una spa, ville per gli ospiti, campi sportivi, un eliporto, una grotta artificiale, un vulcano scenografico, una palestra, un teatro, una torre panoramica e una serra) venne scattata una foto che resta nella storia: nell’estate del 1994 con il padrone di casa un Umberto Bossi in canottiera che è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. E da lì sono uscite tante altre foto, rubate da paparazzi che stavano appostati giorno e notte, finite sui rotocalchi rosa. A Napoli un maxi murales, alto 2 metri e lungo 6, con una serie di foto che ritraggono Silvio Berlusconi con parlamentari, ministri e big di Forza Italia, accoglierà chi arriverà alla Mostra d'Oltremare a Napoli. "Oggi più che mai una scelta di campo", lo slogan che si legge sotto la carrellata di scatti. Poi una scritta: Berlusconi happy birthday 90 con l'immancabile simbolo tricolore del partito. Tante le parole per ricordare e celebrare. «Gli anni passano. Alcuni uomini no. Oggi Silvio avrebbe compiuto 90 anni, ma la sua memoria va oltre il tempo. Ha saputo vedere prima degli altri ciò che ancora non c'era, immaginare il futuro e trasformare le sue intuizioni in realtà», scrive sui social la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati. «A pochi giorni dall'intitolazione dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa in suo onore, il ricordo e l'emozione sono ancora più forti. Un grande italiano, un amico, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Un uomo che guardava sempre avanti, capace di anticipare i tempi, per il quale la libertà era sacra», scrive Matteo Salvini e chiosa: «Ci mancano il suo sorriso, la sua energia, il suo ottimismo e quella straordinaria voglia di non arrendersi mai. Buon compleanno Silvio, ovunque tu sia». «Oggi in molti festeggeremo il tuo compleanno. Sono certo che ti arriverà tutto il nostro affetto fin lassù. Nel tuo ricordo guardiamo al futuro. Per servire l'Italia, sempre con il sole in tasca. Buon compleanno, Silvio!», ripete Antonio Tajani.