Israele al bivio

Mentre Israele ricorda l’anniversario dei tragici attacchi del 7 ottobre 2023, cresce l’attesa per le elezioni parlamentari del prossimo 27 ottobre, in cui il Paese sceglierà in che direzione andare in un momento critico della sua storia. A descrivere una società polarizzata, chiamata a ritrovare la propria identità, è la scrittrice e attivista Manuela Dviri, che ha vissuto sulla sua pelle la violenza del conflitto: nel 1998 suo figlio, soldato di leva, fu ucciso in Libano durante uno scontro con Hezbollah. «I giovani oggi non conoscono la pace - racconta -. Ma spero in una svolta».

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Jacopo Dessì