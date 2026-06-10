Così giovani e già santi

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Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno ridotto anche le esportazioni di fertilizzanti da cui dipende il 50% dell’agricoltura mondiale.

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