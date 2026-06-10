Così giovani e già santi

Nei giorni scorsi sono stati decisi i santi patroni della prossima Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Seul in Corea del Sud. Tra loro anche Carlo Acutis e Andrea Kim Tae, quest’ultimo poco noto in Italia. Chi era? E, soprattutto, esiste un’età minima per essere riconosciuti santi? Le risposte nella nuova puntata di Taccuino celeste, il podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto
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