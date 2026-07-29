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Afghanistan, cinque anni dopo

Cinque anni dopo il ritorno dei talebani, Selene Biffi racconta un Afghanistan segnato dalla caduta di Kabul e dalle sue conseguenze
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1 min di lettura
July 29, 2026
Il 15 agosto 2021 i talebani entrano a Kabul, il presidente lascia il Paese, l'esercito si dissolve in poche ore, migliaia di persone si accalcano all'aeroporto per salire sugli ultimi voli in partenza. Cinque anni dopo, quel giorno resta uno spartiacque per l'Afghanistan e la sua popolazione.
Ne parliamo con Selene Biffi, imprenditrice sociale italiana che lavora in Afghanistan dal 2009 e guida l'associazione She Works for Peace.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

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