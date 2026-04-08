Il valore della scarsità

Il viaggio di Scelte Capitali entra nel profondo di un concetto chiave per l’economia: la scarsità. Un contributo chiave, vediamo nella sesta puntata del podcast con Luigino Bruni, arriva dai francescani, esperti di povertà e dunque di scarsità. Dal Santo di Assisi e dai suoi discepoli, i primi e non solo, arriva così una spinta decisiva per determinare il valore e poi il prezzo di un bene: la quantità di cui se ne dispone, calata in un contesto di spazio e di tempo. Criteri che fino a oggi accompagneranno l’economia, le fatiche ma anche i diritti dei consumatori: avere ciò di cui hanno bisogno a un prezzo equo, anche quando la disponibilità è scarsa