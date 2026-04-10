Una Settimana da Dio

In questa puntata di LeoPop raccontiamo il confronto sempre più esplicito tra queste due narrazioni: quella di un potere che si legittima con la forza e quella di un Dio che si rivela nell’amore

Due Settimane Sante, due visioni opposte del mondo. Da una parte Donald Trump, che nei giorni più sacri per i cristiani alza il livello dello scontro, minaccia la distruzione dell’Iran e arriva a evocare Dio per legittimare la guerra. Dall’altra papa Leone XIV, che proprio in quegli stessi giorni risponde col Vangelo, smontando parola dopo parola la logica della violenza e rilanciando con forza il primato della pace. Dalla lavanda dei piedi alla Via Crucis, fino all’Urbi et Orbi, il Pontefice oppone alla retorica della guerra una Pasqua completamente diversa: non quella della vittoria militare, ma quella di un Dio che salva senza armi.

In questa puntata di LeoPop raccontiamo il confronto sempre più esplicito tra queste due narrazioni: quella di un potere che si legittima con la forza e quella di un Dio che si rivela nell’amore. Fino al messaggio pasquale di Prevost, che non lascia spazio a equivoci: la risurrezione non giustifica la guerra, la smentisce.

Una Settimana che diventa spartiacque. Non solo geopolitico, ma spirituale.