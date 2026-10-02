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Un vero prolife

Leone XIV rilancia una visione integrale della difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale.
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October 2, 2026
Durante il viaggio in Francia, dove il dibattito sul fine vita è diventato legge, Leone XIV ha scelto di parlare con forza di eutanasia, sofferenza e «dignità inalienabile» di ogni persona. A Lourdes, davanti ai malati e alle persone con disabilità, ha ribadito che «ciò che è legale non è necessariamente morale».
Ma per il Papa essere “pro-life” non significa soltanto opporsi all’aborto e all’eutanasia. Lo aveva chiarito già a Castel Gandolfo: non basta dire no all’aborto se poi si è favorevoli alla pena di morte o si accettano trattamenti disumani nei confronti dei migranti.
In questa puntata di LeoPop ricostruiamo l’idea di “pro-life” di Leone XIV: dal concepimento alla morte naturale, passando per la malattia, la disabilità, le migrazioni e la pena capitale. Perché, nella sua visione, difendere la vita significa farlo sempre.

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