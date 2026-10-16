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Pit stop

Dalla malattia vissuta in Perù all’intervento al polmone, LeoPop racconta il rapporto di Leone XIV con il dolore, la fede e la fragilità umana.
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October 16, 2026
Anche il Papa è in carne e ossa. Leone XIV lo ha ricordato al mondo annunciando dalla finestra dell’Angelus di doversi operare al polmone e chiedendo ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera.
Mentre affronta la convalescenza al Gemelli, LeoPop ripercorre la storia di Robert Prevost attraverso la malattia: il tifo che da giovane missionario in Perù lo portò a fare i conti con il dolore, il dialogo con Dio, l’accompagnamento dei parrocchiani in difficoltà a Trujillo. 
A Lourdes, poche settimane prima del ricovero, aveva parlato a chi soffre riconoscendo la durezza di alcune situazioni e chiedendo di accompagnare i malati con tenerezza. Ora è lui ad aver bisogno di quelle cure e di quella vicinanza, nella fragilità che appartiene alla vita di tutti.

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