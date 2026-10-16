Anche il Papa è in carne e ossa. Leone XIV lo ha ricordato al mondo annunciando dalla finestra dell’Angelus di doversi operare al polmone e chiedendo ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera.
Mentre affronta la convalescenza al Gemelli, LeoPop ripercorre la storia di Robert Prevost attraverso la malattia: il tifo che da giovane missionario in Perù lo portò a fare i conti con il dolore, il dialogo con Dio, l’accompagnamento dei parrocchiani in difficoltà a Trujillo.
A Lourdes, poche settimane prima del ricovero, aveva parlato a chi soffre riconoscendo la durezza di alcune situazioni e chiedendo di accompagnare i malati con tenerezza. Ora è lui ad aver bisogno di quelle cure e di quella vicinanza, nella fragilità che appartiene alla vita di tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire
Altri episodi
October 9, 2026
Dalla Francia, Leone XIV richiama l’Unione europea alla promessa dei suoi padri fondatori, da Schuman a De Gasperi: costruire insieme la pace
October 2, 2026
Leone XIV rilancia una visione integrale della difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale.
September 25, 2026
La fraternità secondo Leone XIV: cura reciproca, ascolto e condivisione tra Papa, vescovi e sacerdoti.
September 18, 2026
Un viaggio nella linea di Leone XIV contro gli abusi nella Chiesa, tra ascolto delle vittime, prevenzione e responsabilità.
September 11, 2026
A 25 anni dall’11 settembre, LeoPop racconta la “missione” di Leone XIV e il ruolo dei cristiani nella politica: non un programma di partito, ma scelte illuminate da dignità, bene comune e coscienza